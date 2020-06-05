Рязанцам разрешили заниматься спортом на улице

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Губернатор Николай Любимов внёс изменения в постановление об ограничительных мерах из-за коронавируса. Текст документа опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Новое постановление разрешает занятия спортом на открытом воздухе, в том числе на стадионах и других открытых спортивных сооружениях. При этом занимающихся должно быть не более 2 человек, расстояние между ними – не менее 5 метров.

Также разрешены индивидуальные занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе при условии соблюдения социального дистанцирования (дистанция должна быть не менее 1,5 метров).

Кроме того, теперь разрешены прогулки на улице. Но не более двух человек вместе и опять же, при соблюдении социальной дистанции.