В Рязанской области разрешили проводить ярмарки. Распоряжение, которое регламентирует порядок их проведения во время коронавируса, подписал губернатор Николай Любимов.
На ярмарках должны соблюдаться все требования санитарного законодательства, а также постановления должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. В местах их проведения будут размещены стенды, предупреждающие о необходимости выполнять эти требования.
При посещении и работе на ярмарках необходимо использовать маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Естественно, что торговые площадки должны дезинфицироваться. Размещать торговые места можно не ближе, чем на 4 метра друг от друга. Должно быть организовано одностороннее движение покупателей.
Торговать должны минимум два человека – один отдаёт товар, второй принимает деньги.
Полный текст распоряжения можно найти здесь. Оно вступает в силу с 3 июня.
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