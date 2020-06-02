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В Рязанской области разрешили проводить ярмарки

7info
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В Рязанской области разрешили проводить ярмарки. Распоряжение, которое регламентирует порядок их проведения во время коронавируса, подписал губернатор Николай Любимов. 

На ярмарках должны соблюдаться все требования санитарного законодательства, а также постановления должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. В местах их проведения будут размещены стенды, предупреждающие о необходимости выполнять эти требования. 

При посещении и работе на ярмарках необходимо использовать маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Естественно, что торговые площадки должны дезинфицироваться. Размещать торговые места можно не ближе, чем на 4 метра друг от друга. Должно быть организовано одностороннее движение покупателей. 

Торговать должны минимум два человека – один отдаёт товар, второй принимает деньги.

Полный текст распоряжения можно найти здесь. Оно вступает в силу с 3 июня. 

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