В Рязанской области пропал молодой мужчина

В Рязанской области пропал 22-летний #Сухоедов Алексей Викторович. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
В понедельник, 14 сентября, Алексей ушёл из дома в селе Глядково Сасовского района Рязанской области. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Пропавший нуждается в медицинской помощи.
Приметы:
Рост: 176 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: карие
Волосы: чёрные
Был одет: чёрная куртка, тёмно-синий свитер, синие спортивные штаны, серо-голубые кроссовки, серо-бежевая кепка.
С собой: чёрная барсетка, серебристый велосипед Stells