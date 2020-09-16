В Рязанской области пропал молодой мужчина

В Рязанской области пропал 22-летний #Сухоедов Алексей Викторович. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

В понедельник, 14 сентября, Алексей ушёл из дома в селе Глядково Сасовского района Рязанской области. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Приметы:

Рост: 176 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: чёрные

Был одет: чёрная куртка, тёмно-синий свитер, синие спортивные штаны, серо-голубые кроссовки, серо-бежевая кепка.

С собой: чёрная барсетка, серебристый велосипед Stells