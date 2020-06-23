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В Рязанской области продавали фальсифицированную колбасу. В январе 2019 года Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проверило колбасу производства ОАО «Великолукский мясокомбинат».

Экспертиза показала, что в колбасном изделии из говядины была выявлена ДНК свиньи. Это свидетельствует о фальсификации изготовителем мясной продукции. Декларация о соответствии на выпуск данной колбасы по предписанию ведомства производителем была прекращена.

За нарушения требований технических регламентов Арбитражный суд Псковской области признал ОАО «Великолукский мясокомбинат» виновным и назначил штраф в размере 100 тыс. рублей.

Руководство мясокомбината обжаловало это решение. Но суд высшей инстанции оставил размер штрафа без изменения, а жалобу организации – без удовлетворения.