В Рязанской области появится новый пешеходный маршрут

В Рязанской области появится новый пешеходный туристический маршрут по знаковым местам региона. Его разработка уже началась, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новый маршрут посвящен святым Петру и Февронии. Он пройдет от села Ласково до города Мурома. Инициаторами проекта выступили дочь российского актера Ивана Охлобыстина Анфиса и сын Захара Прилепина Глеб.

Они уже организовали недельный поход, в рамках которого буду отмечать интересные места. Также по ходу передвижения они общаются с местными жителями, собирают информацию и культурных и туристических объектах.

Свой поход инициаторы начали в селе Ласково у памятника Петру и Февронии. Они уже успели побывать в Старой Рязани, Ижевском и Брыкином Бору. Далее путь пройдет через Гусь-Железный, Касимов, Елатьму и Муром, который и станет конечной точкой. До Владимирской области Анфиса Охлобыстина и Глеб Прилепин планируют достичь к началу октября.

— Маршрут понравится всем, кто захочет поближе познакомиться с регионом, его историей и традициями, а также глубже познать себя. Пока мы подробно информируем о своем путешествии в социальных сетях. В перспективе планируется создать сайт, посвященный новому пешеходному турмаршруту, — говорит Анфиса Охлобыстина.