В Рязанской области пенсионер упал с велосипеда в колодец и погиб

В субботу, 11 июля, в селе Коноплино Ухоловского района 66-летний мужчина упал в колодец и погиб. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Рязанской области.

Инцидент произошёл на глазах у нескольких свидетелей. Нетрезвый мужчина сел на велосипед, не сумел справиться с управлением, врезался в колодец и упал внутрь. При падении пенсионер погиб.

По факту гибели человека проводится доследственная проверка.