В Рязанской области открыли грибной сезон

Грибной сезон в Рязанской области открыли раньше срока, несмотря на нетипичную для мая погоду. Об этом сообщает ТКР.
В Касимовском районе уже собирают маслята. Из-за обильных дождей они появились рано.
А вот на дачных участках молодые растения страдают из-за отсутствия тепла и больших перепадов температур. Из холодной почвы корневая система не способна выделить и усвоить жизненно важные микроэлементы. Из-за этого листья покрываются фиолетовыми пятнами, скручиваются и желтеют.
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