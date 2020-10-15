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В Рязанской области количество заболевших раком молочной железы снизилось на 11%

Елена Лобанова

В Рязанской области количество выявленных злокачественных новообразований молочной железы в этом году снизилось на 11%, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. 

Так, за первые 8 месяцев Рязанский онкологический центр обнаружил 354 злокачественных новообразования, а это на 11% меньше, чем в прошлом году. При этом профильное хирургическое лечение получили 275 женщин. Чаще всего рак молочной железы обнаруживают в возрасте от 50-ти до 70-ти лет. А за несколько месяцев в Рязанской области онкологию выявили у 72 женщин до 50-ти лет и у 21 женщины до 40-ка лет. 

— В настоящее время в Рязанском онкологическом центре применяется мультидисциплинарный подход к лечению злокачественных новообразований молочной железы. Используется ряд методов лечения: хирургический, который продолжает оставаться ведущим, химиотерапия, гормонотерапия, лучевая и таргетная терапия, — рассказали в медучреждении. 

Врачи рассказали о мерах, способствующих снижению риска развития рака молочной железы:

  • Правильное сбалансированное питание;
  • Физическая активность, помогающая поддерживать организм в хорошей физической форме;
  • Исключение воздействия прямых солнечных лучей;
  • Отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя;
  • Ежемесячное самообследование должно стать привычкой. Если вы найдете в груди что-то новое (уплотнение, узел, непонятные пятна на коже, выделения из соска, кожу в виде «лимонной корки») немедленно обращайтесь к гинекологу;
  • Ежегодное профилактическое обследование. Женщины после 40 лет должны раз в 2 года проходить маммографическое обследование. После 50 лет — ежегодно;

Помните, ранняя диагностика — это почти 100% успеха лечения.

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