В Рязанской области количество заболевших раком молочной железы снизилось на 11%

В Рязанской области количество выявленных злокачественных новообразований молочной железы в этом году снизилось на 11%, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Так, за первые 8 месяцев Рязанский онкологический центр обнаружил 354 злокачественных новообразования, а это на 11% меньше, чем в прошлом году. При этом профильное хирургическое лечение получили 275 женщин. Чаще всего рак молочной железы обнаруживают в возрасте от 50-ти до 70-ти лет. А за несколько месяцев в Рязанской области онкологию выявили у 72 женщин до 50-ти лет и у 21 женщины до 40-ка лет.

— В настоящее время в Рязанском онкологическом центре применяется мультидисциплинарный подход к лечению злокачественных новообразований молочной железы. Используется ряд методов лечения: хирургический, который продолжает оставаться ведущим, химиотерапия, гормонотерапия, лучевая и таргетная терапия, — рассказали в медучреждении.

Врачи рассказали о мерах, способствующих снижению риска развития рака молочной железы:

Правильное сбалансированное питание;

Физическая активность, помогающая поддерживать организм в хорошей физической форме;

Исключение воздействия прямых солнечных лучей;

Отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя;

Ежемесячное самообследование должно стать привычкой. Если вы найдете в груди что-то новое (уплотнение, узел, непонятные пятна на коже, выделения из соска, кожу в виде «лимонной корки») немедленно обращайтесь к гинекологу;

Ежегодное профилактическое обследование. Женщины после 40 лет должны раз в 2 года проходить маммографическое обследование. После 50 лет — ежегодно;

Помните, ранняя диагностика — это почти 100% успеха лечения.