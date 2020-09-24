В Рязанской области будут помехи на телевизоре из-за солнечного излучения

10 октября над Рязанской области начнется осенняя интерференция — явление, при котором солнечное излучение перебивает телевизионный сигнал. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Но большинство пользователей могут даже не заметить изменений именно в качестве изображения. Из-за солнечного излучения может застывать картинка, возможен распад ее на пиксели или полное пропадание.

Для каждого района прерывание сигнала будет индивидуален. Примерный график перерывов трансляций можно посмотреть на сайте ртрс.рф и в приложении «Телегид».

Интерференция возникает в том случае, когда Солнце встает позади спутников связи. Из-за этого солнечное излучение прерывает волны от спутников. Но длится это несколько минут. Затем Земля вращается и спутник уходит от излучения.

Во время такого явления изображение на экране может пропадать как на несколько секунд, так и на 10 минут. В нашем же регионе интерференция продлится до 17 октября. Такое солнечное излучение происходит дважды в год: весной и осенью. Ранее, когда существовало аналоговое телевидение, радиоволны часто перебивали телесигнал.