В рязанских больницах остаются 288 человек с коронавирусом

На 18.30 среды, 15 июля, в больницах Рязани остаются 288 пациентов с коронавирусом. Четверо из них – дети. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Состояние 27 госпитализированных оценивается врачами как тяжёлое. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 11 из них. Состояние 47 человек медики оценивают как удовлетворительное, 214 – средней степени тяжести.

Остальные заражённые переносят болезнь легче, госпитализация им не требуется.