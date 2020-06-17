В Рязани жители выбрали дороги для ремонта в 2021 году

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В Рязани подвели итоги опроса жителей города по поводу ремонта дорог в 2021 году. Опрос проходил на портале «Наш Дом».

Администрация города предложила жителям Рязани выбрать дороги из списка для проведения первоочередного капитального ремонта в следующем году.

Всего в опросе приняли участие 1490 человек. Он завершился во вторник, 16 июня.

Лидером по числу голосов стала дорога на улице Черновицкой от улицы Щорса до Ряжского шоссе. За неё отдано 448 голосов. На втором месте с отставание всего в один голос оказался мост через Трубеж рядом с перекрёстком улиц Каширина – Солнечной. Третье место с 430 голосами занял Народный бульвар.

Улицы Шереметьевская и Песоченская в Дашково-Песочне заняли соответственно четвёртое и пятое места.

Полный список результатов можно найти здесь.