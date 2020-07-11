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В Рязани завершился третий этап «Авиадартса»

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В субботу, 11 июля, на рязанском аэродроме в Дягилево состоялось закрытие третьего этапа конкурса по выучке лётных экипажей «Авиадартс-2020». ТОржественную церемонию посетили губернатор Рязанской области Николай Любимов, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин, исполняющий обязанности главы администрации Рязани Владимир Бурмистров, руководство 43 Центра боевого применения и переучивания летного состава, судейский корпус, летный и инженерно-технический состав команд-участниц.

Участие в соревнованиях принимали 54 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации Воздушно-космических сил России.

– История «Авиадартса» – это история достижений военного авиастроения и примеров высочайшего пилотажного мастерства. Это калейдоскоп ярчайших побед. Нет сомнений, что их будет еще больше. Со своей стороны, мы обещаем все необходимое содействие в проведении соревнований. А любовь и горячую поддержку рязанцев «Авиадартс» уже снискал давно и заслуженно, – подчеркнул Николай Любимов.

В истребительной авиации лучшими стали летчики из Забайкальского края на самолетах Су-30см, в бомбардировочной авиации – экипаж Су-34 из Хабаровского края, в штурмовой авиации – пара Су-25см3 из Краснодарского края, в дальней авиации – экипаж Ту-22м3 из Калужской области, в военно-транспортной авиации – экипажи Ил-76 из Тверской области, в армейской авиации на боевых вертолетах – летчики на Ка-52 из Псковской области и в армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах – экипажи Ми-8амтш из Краснодарского края.

– Особенные слова благодарности военным летчикам за демонстрацию боевой мощи, профессионализма и превосходства нашей страны в воздухе. Вы всегда находитесь на передовой защиты интересов России в мире! Мы вами гордимся и восхищаемся!» – обратился к участникам и победителям конкурса Владимир Бурмистров.

Общекомандный зачет выиграла команда Южного военного округа. Переходящий кубок всеармейского конкурса «Авиадартс-2020» имени Героя России майора Романа Филипова был вручен командующему объединением ВВС и ПВО южного военного округа генерал-майору Николаю Гостеву.

Завершилась церемония концертом и статическим авиационной техники.

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