В Рязани заложили Аллею героев

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30 июня в Рязанском Политехе открыли мемориальную доску в память о госпиталях, размещавшихся в здании института в 1941-1943 годах. В церемонии открытия приняли участие заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Александр Лощинин, заместитель главы администрации города Сергей Савин, участник Великой Отечественной войны Владимир Мазеин, представители общественных организаций.

«Это наша дань подвигам людей, спасавшим жизни бойцов во время Великой Отечественной войны», — сказал директор института Игорь Мурог.

После открытия памятной доски участники церемонии заложили Аллею Героев в сквере имени Полонского, посвящённую героизму и отваге рязанцев в годы войны.

Также в Рязанском политехническом институте состоялась презентация книги «С фронта боевого на фронт политехнический». Её авторами выступили руководитель Духовно-просветительского центра института Владимир Крылов и директор института Игорь Мурог. Она написана на основе исторических документов и рассказывает о вкладе фронтовиков в становление института.