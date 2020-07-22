В Рязани врачи спасли ещё одного «тяжёлого» больного коронавирусом

В Рязани врачи больницы им. Семашко спасли ещё одного «тяжёлого» больного коронавирусом. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

52-летний рязанец был переведен в отделение реанимации госпиталя особо опасных инфекций, где проходят лечение пациенты с COVID-19, в тяжелом состоянии. У больного была выраженная дыхательная недостаточность, поэтому он был подключен к кислородному потоку через маску. Медики контролировали показатели насыщения организма кислородом и кислотно-щелочное состояние крови, проводили все необходимое лечение. В результате дыхательная недостаточность не прогрессировала, и искусственная вентиляция легких больному не потребовалась.

Избежать ИВЛ врачам удалось благодаря постоянному нахождению пациента на животе — такое положение тела позволяет лучше раскрыться легким. Кроме того, строгий постельный режим помогает пациенту избежать увеличения одышки, возникновения сердечной недостаточности и сохранить сатурацию, то есть сохранять необходимое насыщение крови кислородом.

Пациент с улучшением был переведён сначала в инфекционное отделение, где продолжил получать необходимую терапию, а затем был выписан домой в удовлетворительном состоянии.