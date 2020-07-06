В Рязани устраняют последствия сильного ветра

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6 июля специалисты МКУ «Управление по делам территории г. Рязани» совместно с представителями общественного контроля оценили последствия прошедшего в выходные урагана.

В районе дома №18 по ул. Высоковольтная упало дерево, а возле дома №19 по 2-му Дачному переулку ветром повалило березу. Информация о происшествиях была передана в работу ответственным специалистам.

Также представители МКУ «УДТ» и общественного контроля осмотрели территории Дубовой рощи, ул. Полетаева у д. 22 и Грибоедова, д. 24/5, где ранее, впоследствии сильного ветра, так же были повалены деревья и крупные ветви. Сейчас работы на этих территориях завершаются, вывозятся оставшиеся древесные отходы.

Контрольные мероприятия будут продолжены.