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В Рязани умерла женщина с коронавирусом

7info
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В одной из больниц Рязани скончалась 61-летняя женщина с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

В сообщении отмечается, что пациентка рязанской больницы имела сопутствующие хронические заболевания. Врачи спасти её, несмотря на все усилия, не сумели.

Точную причину смерти рязанки назовут после проведения патологоанатомического и гистологического исследований.

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