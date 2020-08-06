В микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани строится детский сад на 290 мест. В четверг, 6 августа, строительную площадку посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Строительство в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» началось весной 2020 года. Стоимость объекта составляет около 185 млн. рублей, сообщает сайт регионального правительства.
На первом этаже учреждения будут расположены группы ясельного и младшего возраста, медицинский кабинет и пищеблок. На втором будут – группы для детей среднего возраста, изостудия, кружковая, музыкальный зал, зимний сад. На третьем – группы для старшего возраста, кабинеты логопеда, психолога, методиста и сенсорная комната.
Глава региона напомнил подрядчикам о необходимости строгого соблюдать сроки работ. Строительство должно завершиться в конце ноября. А первых воспитанников детский сад примет в следующем учебном году.
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