В Рязани сожгли 60 килограммов наркотиков

В Рязани сотрудники полиции сожгли в печи промышленного предприятия более 60 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Наркотики и вещества были изъяты в рамках расследования уголовных дел в 2019-2020 годах. Какое-то время они хранились как вещественные доказательства, а после вступления в силу приговоров их стало возможным уничтожить.

В частности, в печь отправилось более 20 килограммов «синтетики», изъятой в Рыбновском районе у 32-летнего жителя Курска Сергея Новикова. Мужчина занимался поставкой оптовых партий из нелегального интернет-магазина. В качестве наказания суд назначил наркоторговцу 8 лет колонии строго режима.

Кроме этого, партия состояла из 750 граммов героина, более 38 килограммов марихуаны, 130 граммов гашиша, а также маковой соломы, амфетамина и других видов наркотиков.

На место уничтожения наркотики привезли под охраной бойцов отряда спецназа «Гром». Затем их сожгли в печи при температуре свыше 1000 градусов Цельсия.