В Рязани состоится городская спортивная зарядка

Жители и гости города Рязани могут начать субботнее утро с бодрой зарядки на природе.

25 июля в 9.00. сертифицированный тренер фитнес-центра «Кислород» Ольга Суровцова проведёт для всех желающих городскую спортивную зарядку.

В ходе тренировки участники мероприятия обучатся упражнениям для укрепления всех групп мышц, которые можно повторить в домашних условиях.

И, конечно, непременным условием зарядки будет соблюдение санитарно-гигиенических рекомендаций роспотребнадзора, которые особенно важно соблюдать во время пандемии коронавируса.