Скончалась профессор Рязанского медуниверситета

Рязанская область в 2020 году имеет 200,6 тыс. доз вакцины против гриппа «Совигрипп».
В период национального календаря профилактических прививок планируется привить более полумиллиона жителей региона.
Прививки...
Во вторник, 13 октября, скончалась доктор медицинских наук, профессор кафедры фармакологии Динара Узбекова. Ей было 87 лет, сообщает сайт РязГМУ.
После окончания с отличием университета она пошла работать терапевтом в рязанскую поликлинику №2. В 1968 стала доцентом кафедры фармакологии, а уже в 1983 — заведующей. В 1985 года Динара Узбекова получила звание профессора.
Коллеги Динары Галиевны отметили, что женщину уважали как студенты, так и другие преподаватели. Динара Узбекова, по словам руководства Ряз ГМУ, обладала высоким профессионализмом, работоспособностью, человечностью, интеллигентностью, чуткостью и любовью к людям.
Рязанская область в 2020 году имеет 200,6 тыс. доз вакцины против гриппа «Совигрипп».
В период национального календаря профилактических прививок планируется привить более полумиллиона жителей региона.
Прививки...
Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» ликвидируют. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали в понедельник, 12 октября.
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