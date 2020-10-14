Скончалась профессор Рязанского медуниверситета

Во вторник, 13 октября, скончалась доктор медицинских наук, профессор кафедры фармакологии Динара Узбекова. Ей было 87 лет, сообщает сайт РязГМУ.

После окончания с отличием университета она пошла работать терапевтом в рязанскую поликлинику №2. В 1968 стала доцентом кафедры фармакологии, а уже в 1983 — заведующей. В 1985 года Динара Узбекова получила звание профессора.

— Динара Галиевна – известный в Рязани краевед и член редакционного Совета издания «Рязанская энциклопедия». Она являлась идейным вдохновителем и создателем экспозиции музея академика-фармаколога Н.П. Кравкова на кафедре фармакологии РязГМУ, автором книги «Кравковы: два поколения ученых из Рязани». В 2018 г. она награждена медалью имени академика Н.П. Кравкова «За выдающиеся успехи в экспериментальной и клинической фармакологии» и премией РязГМУ «Признание» за вклад в развитие воспитательной деятельности, — говорится на сайте.

Коллеги Динары Галиевны отметили, что женщину уважали как студенты, так и другие преподаватели. Динара Узбекова, по словам руководства Ряз ГМУ, обладала высоким профессионализмом, работоспособностью, человечностью, интеллигентностью, чуткостью и любовью к людям.

— Администрация вуза и коллектив кафедры фармакологии скорбят по поводу кончины Динары Галиевны и выражают искренние соболезнования ее родным и близким, — говорится в сообщении.