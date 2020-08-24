Понедельник, 24 августа, 2020
24.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Рязани продлили тестовый режим по отмене левоповоротных маневров на Куйбышевском шоссе

7info 2

Тестовый режим по отмене левоповоротных маневров на Куйбышевском шоссе продлен. Из-за ремонта на проезжей части Куйбышевского шоссе тестовый режим было решено продлить до 15 сентября.

Напомним, тестовый режим ввели для обеспечения безопасности дорожного движения и для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города. На время его действия запрещаются левоповоротные маневры на участке от ул. Горького до разворотного круга троллейбусов №№6, 12, 13, 17 (д. №31д) по направлению к пос. Соколовка.

Как сообщает сайт администрации города, в случае улучшения дорожной обстановки новая схема будет действовать на постоянной основе.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяФК «Рязань» выиграл третью игру подряд и лидирует в турнире

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани продлили тестовый режим по отмене левоповоротных маневров на Куйбышевском шоссе

Новости Рязани
Тестовый режим по отмене левоповоротных маневров на Куйбышевском шоссе продлен. Из-за ремонта на проезжей части Куйбышевского шоссе тестовый режим было решено продлить...
Узнать больше

ФК «Рязань» выиграл третью игру подряд и лидирует в турнире

Видео
В воскресенье, 23 августа, футбольный клуб «Рязань» провёл третий матч текущего первенства России по футболу среди команд группы 3 Второго дивизиона. На...
Узнать больше

В Рязанскую область поступила гуманитарная помощь в виде детских товаров

Новости Рязани
24 августа губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с представителями благотворительных организаций, которые в рамках проекта «Время добрых дел» передали в регион...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Ещё в одном районе Рязани зарегистрировали более тысячи случаев коронавируса

Новости Рязани
Самым «заражённым» районом Рязани остаётся Московский. Там зарегистрирован 1171 случай коронавируса.
Узнать больше

В Рязани стартовал «Авиадартс-2020»

Новости Рязани
Конкурс по воздушной выучке лётных экипажей традиционно проводится в рамках «Армейских международных игр». В этом году, из-за коронавируса в нём принимают участие лётчики из двух стран – России и Белоруссии.
Узнать больше

В Касимовском районе прошёл автопробег в честь Дня флага России

Новости Рязани
В субботу, 22 августа, в день Государственного флага РФ, жители посёлка Гусь-Железный Касимовского района организовали автопробег.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие продукты опасны для собак

Акценты
Правильное и сбалансирование питание – залог крепкого здоровья и долголетия любимой собаки. Правила кормления собак очень важная и серьезная тема для любого...
Узнать больше

Телемедицина: сделано в Рязани

Акценты
Главный врач ОКБ, кандидат в депутаты областной Думы Дмитрий Хубезов рассказал о возможностях рязанской медицины Цель «ЕДИНОЙ РОССИИ» –...
Узнать больше

Курс на экспорт

Акценты
Завершился 3-й деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Масштабное событие уже стало визитной карточкой региона. В этом году участие в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+