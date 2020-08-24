В Рязани продлили тестовый режим по отмене левоповоротных маневров на Куйбышевском шоссе

Тестовый режим по отмене левоповоротных маневров на Куйбышевском шоссе продлен. Из-за ремонта на проезжей части Куйбышевского шоссе тестовый режим было решено продлить до 15 сентября.

Напомним, тестовый режим ввели для обеспечения безопасности дорожного движения и для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети города. На время его действия запрещаются левоповоротные маневры на участке от ул. Горького до разворотного круга троллейбусов №№6, 12, 13, 17 (д. №31д) по направлению к пос. Соколовка.

Как сообщает сайт администрации города, в случае улучшения дорожной обстановки новая схема будет действовать на постоянной основе.