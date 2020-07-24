В Рязани пресекли незаконную продажу спиртного из дома на улице Качевской

Хозяйку квартиры на улице Качевской в Рязани подозревают в незаконной торговле спиртным. Соседи обратились в полицию и рассказали, что вокруг дома постоянно ходят нетрезвые личности.

Участковые также сообщали, что в этом доме незаконно торгуют спиртным. 63-летнюю квартиры уже штрафовали за незаконную деятельность. Проверка снова показала факт торговли алкоголем. Теперь злоумышленницу ждёт уголовное наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или исправительных работ на срок до 1 года.

Рязанские полицейские регулярно проводят рейды по выявлению незаконной реализации спиртного, контрафактной алкогольной продукции и суррогата алкоголя в торговых точках и в жилом секторе. При выявлении случаев незаконной торговли спиртным нарушителей привлекают как к административной, так и к уголовной ответственности.