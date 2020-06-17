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В среду, 17 июня, в Рязани, появилась новая радиостанция. Теперь на частоте 98,1 FM вещает Пи FM. Рязань стала 10-м городом, в котором есть такая радиостанция.

На Пи FM можно будет услышать русские хиты в необычной танцевальной обработке.

Как сообщили РИА «7 новостей» представители радиостанции, эта обработка объединит известные советские шлягеры и песни 21-го века.

Политики и социальных тем на Пи FM касаться не будут. Не будет здесь и рекламы.

Радиостанция вещает круглосуточно.