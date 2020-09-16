В Рязани подвели итог выборов в областную думу

В среду, 16 сентября, в Рязани подвели итоги выборов в областную думу седьмого созыва.

На заседании зампредседателя региональной избирательной комиссии Дмитрий Боков рассказал о поступивших жалобах, а секретарь комиссии Сергей Скобелев поведал о распределении депутатских мандатов по единому избирательному округу.

Всего в выборах участвовали 903 130 человек, из которых 184 737 проголосовали досрочно. 37 избирателей предпочли не кидать бюллетени в кейс, а 6 583 — испортили их. Действительных же бюллетеней оказалось 286 461.

В итоге пятипроцентный барьер, позволяющий пройти в областную думу, получили не все партии. Голоса избирателей распределились следующим образом:

«Партия пенсионеров России» — 15 698 (5,36%); «Коммунисты России» — 11 958 голосов (4,08%); «Партия Роста» — 2 549 (0,87%); «Единая Россия» — 139 758 (47,68%); «Справедливая Россия» — 16 724 (5,7%); ЛДПР — 35 175 (11,9%); «За правду» — 20 310 (6,93%); «Новые люди» — 16 787 (5,72%); КПРФ — 26 611 (9,08%); «Прямая демократия» — 881 (0,3%).

В итоге «Единая Россия» получила 11 мандатов, ЛДПР- 3, КПРФ — 2, Партия пенсионеров — 1, «За правду» — 1, «Справедливая Россия» — 1, «Новые люди» — 1. Еще 18 мест получила «Единая Россия» по одномандатным округам, а 2 «Справедливая Россия».

Таким образом, места в Рязанскую областную думу седьмого созыва распределились следующим образом:

«Единая Россия» — 29;

ЛДПР — 3;

КПРФ — 3;

Партия пенсионеров — 1;

«За правду» — 1;

«Справедливая Россия» — 3;

«Новые люди» — 1.

По словам Дмитрия Бокова, все жалобы в единый день голосования рассматривались в незамедлительном порядке. Всего же 13 сентября в областной избирком поступило 14 жалоб. Зампредседателя комиссии упомянул, что было несколько самых резонансных заявлений, которые они постарались решить.

— Из Московского района поступила жалоба о подкупе избирателей. Данное заявление было рассмотрено и направлено в региональное УМВД для установления всех обстоятельств. Если эта информация подтвердится, то виновные понесут наказание. Было много сообщений об агитации, которую проводили в дни тишины. Однако ни одна из этих жалоб не подтвердилась, — комментирует Дмитрий Боков.

В конце своего выступления зампредседателя комиссии заметил, что ни одно заявление не повлияло на ход выборов и не смогло сфальсифицировать результаты.



