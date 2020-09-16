В Рязани подвели итог выборов в областную думу

В среду, 16 сентября, в Рязани подвели итоги выборов в областную думу седьмого созыва.
На заседании зампредседателя региональной избирательной комиссии Дмитрий Боков рассказал о поступивших жалобах, а секретарь комиссии Сергей Скобелев поведал о распределении депутатских мандатов по единому избирательному округу.
Всего в выборах участвовали 903 130 человек, из которых 184 737 проголосовали досрочно. 37 избирателей предпочли не кидать бюллетени в кейс, а 6 583 — испортили их. Действительных же бюллетеней оказалось 286 461.
В итоге пятипроцентный барьер, позволяющий пройти в областную думу, получили не все партии. Голоса избирателей распределились следующим образом:
«Партия пенсионеров России» — 15 698 (5,36%);
«Коммунисты России» — 11 958 голосов (4,08%);
«Партия Роста» — 2 549 (0,87%);
«Единая Россия» — 139 758 (47,68%);
«Справедливая Россия» — 16 724 (5,7%);
ЛДПР — 35 175 (11,9%);
«За правду» — 20 310 (6,93%);
«Новые люди» — 16 787 (5,72%);
КПРФ — 26 611 (9,08%);
«Прямая демократия» — 881 (0,3%).
В итоге «Единая Россия» получила 11 мандатов, ЛДПР- 3, КПРФ — 2, Партия пенсионеров — 1, «За правду» — 1, «Справедливая Россия» — 1, «Новые люди» — 1. Еще 18 мест получила «Единая Россия» по одномандатным округам, а 2 «Справедливая Россия».
Таким образом, места в Рязанскую областную думу седьмого созыва распределились следующим образом:
- «Единая Россия» — 29;
- ЛДПР — 3;
- КПРФ — 3;
- Партия пенсионеров — 1;
- «За правду» — 1;
- «Справедливая Россия» — 3;
- «Новые люди» — 1.
По словам Дмитрия Бокова, все жалобы в единый день голосования рассматривались в незамедлительном порядке. Всего же 13 сентября в областной избирком поступило 14 жалоб. Зампредседателя комиссии упомянул, что было несколько самых резонансных заявлений, которые они постарались решить.
В конце своего выступления зампредседателя комиссии заметил, что ни одно заявление не повлияло на ход выборов и не смогло сфальсифицировать результаты.