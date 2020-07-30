В Рязани отменили фестиваль «Дорогою добра»

В Рязани отменили второй инклюзивный фестиваль дорогою добра. Об этом в своей группе сообщила библиотека имени Есенина, перед зданием которой и должен был проходить фестиваль. Праздник отменили из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.

Фестиваль «Дорогою добра» был приурочен к празднованию 925-летия Рязани.

Впервые праздник состоялся год назад также в рамках празднования Дня города. В нём принимали участие дети с ограниченными возможностями здоровья, а также профессиональные и самодеятельные певцы, представители общественных организаций города, совсем юные и уже опытные артисты: чтецы, певцы, танцоры.