В Рязани открылась новая лаборатория по диагностике коронавируса

В УФСИН России по Рязанской области на базе больницы для осужденных открылась лаборатория по диагностике коронавирусной инфекции для тестирования спецконтингента, медицинских работников и сотрудников УИС.
– Сегодня начала свою работу ПЦР лаборатория. Первые тесты уже сделаны. Наши наборы тестов позволяют обнаружить заболевание уже на ранних стадиях, что очень важно для экстренной диагностики, – отметил начальник баклаборатории по диагностике туберкулеза, кандидат медицинских наук, врач-бактериолог Александр Тарарышкин.
Метод ПЦР диагностики имеет ряд преимуществ – он широко распространен и это самый быстрый способ обнаружения инфекции.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Рязанской области, по состоянию на 29 апреля все взятые анализы отрицательные.
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