В Рязани начался второй этап благоустройства Верхнего городского парка

В Рязани подрядчик начал второй этап работ по благоустройству Верхнего городского парка. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На сайте мэрии сообщается, что на втором этапе в парке сделают освещение, а также установят малые архитектурные формы.

– Сейчас подрядчик приступил к подготовительным работам, – говорится в сообщении городской администрации.

В парке будет установлено более 60 фонарей уличного освещения, появятся скамейки с подсветкой и урны. По контракту все работы должны быть завершены до конца сентября.

В прошлом году, на первом этапе благоустройства Верхнего городского парка, там была уложена плитка, обустроена тропиночная сеть, кроме того, рабочие отремонтировали памятник Сергею Есенину.