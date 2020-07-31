В Рязани начались торжества по случаю 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск

31 июля в 137-м Рязанском гвардейском парашютно-десантном полку состоялись торжественные мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. С праздником десантников поздравили руководство воздушно-десантного командного училища имени Маргелова, депутаты Рязанской городской Думы, представители администрации Рязани, а также почетные гости.
Заместитель главы администрации Олег Федин поздравил военнослужащих, пожелал им чистого и мирного неба и вручил Почетные грамоты.
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