В Рязани начались торжества по случаю 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск

31 июля в 137-м Рязанском гвардейском парашютно-десантном полку состоялись торжественные мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. С праздником десантников поздравили руководство воздушно-десантного командного училища имени Маргелова, депутаты Рязанской городской Думы, представители администрации Рязани, а также почетные гости.

Заместитель главы администрации Олег Федин поздравил военнослужащих, пожелал им чистого и мирного неба и вручил Почетные грамоты.

– Сегодня мы чествуем представителей элитных войск вооруженных сил – храбрых, сильных духом людей, – отметил заместитель главы администрации города Рязани Олег Федин, поздравляя собравшихся, – нам действительно повезло, что кузница кадров одного из самых престижных родов войск – Рязанское воздушно-десантное училище – расположена на нашей земле.