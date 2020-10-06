В Рязани на улице Черновицкой легковушка врезалась в столб, есть пострадавший

Во вторник, 6 октября, на пересечении улиц Островского и Черновицкой произошло серьезное ДТП. Об этом рассказал очевидец в группе ВК «ДТП | Аварии | Рязань«.

Сообщение о происшествии появилось в 12:38. Свидетельница рассказала, что на месте аварии работают два экипажа ДПС и машина скорой помощи.

По фотографиям видно, что автомобиль, заехав на высокий бордюр, врезался в железный столб, на котором висит какой-то знак. Машина получила серьезные повреждения. При этом на фотографиях можно разглядеть, как медики оказывают первую помощь пострадавшему, лежащему на газоне.

Рядом стоит внедорожник «Ниссан», у которого виднеется вмятина на бампере.