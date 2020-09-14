В Рязани на рабочем месте обокрали врача

Полицейские задержали жителя Рыбновского района, подозреваемого в краже мобильного телефона в травматологическом пункте города Рязани

Сотрудники отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани раскрыли кражу сотового телефона из кабинета врача медицинского учреждения.

В полицию обратилась медработник травматологического центра, которая сообщила, что у нее пропал телефон.

Оперативники уголовного розыска прибыли на место и выяснили, что заявительница помогала пациенту и для этого ненадолго вышла из кабинета и дверь кабинета не закрыла. Вернувшись через пару минут в кабинет, женщина заметила, что мобильный телефон, который она оставила на столе, пропал.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и увидели мужчину, который заходил в кабинет, откуда пропал сотовый телефон. Также на записях сотрудники полиции заметили, как этот мужчина стоял с приятелем в коридоре медицинского учреждения. Оперативники выяснили, что последний обращался в травматологический пункт для получения справки. По медицинской карте они установили личность мужчины, разыскали его и выяснили с кем он был накануне в травматологическом центре.

Оперативники разыскали и задержали злоумышленника. Причастным к краже оказался 37-летний житель Рыбновского района. Похищенное изъяли.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.