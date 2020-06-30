В Рязани ЕГЭ планируют сдавать более 2400 выпускников

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Заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина провела совещание в формате видеоконференции. Участники обсудили вопросы проведения ЕГЭ в городе.

Начальник управления образования и молодежной политики Дмитрий Донсков заявил, что в Рязани в этом году ЕГЭ будут сдавать более 2400 выпускников школ. 29 июня во всех пунктах проведения единого государственного экзамена прошёл пробный экзамен по географии.

Основной период ЕГЭ в 2020 году пройдет с 3 по 25 июля. Перед каждым экзаменом будет проводиться дезинфекция помещений. Все организаторы и общественные наблюдатели должны будут использовать маски и перчатки. Всем участникам на входе будут измерять температуру бесконтактным способом. В каждом пункте сдачи ЕГЭ будут стоять дозаторы с антисептическими средствами.

Для соблюдения социальной дистанции в каждой аудитории будет присутствовать не более 10 выпускников. Участников ЕГЭ рассадят зигзагообразно.