В Рязани добавили технику на два муниципальных маршрута

С 1 июня в Рязани добавили технику на троллейбусный маршрут №1 и автобусный маршрут №7. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
По данным мэрии, с сегодняшнего дня отменены льготы на коммерческих маршрутах №41, №88 и №95. Они дублируют муниципальные маршруты №17, №1 и №7. Именно поэтому на два последних маршрута и добавили технику – троллейбусы и автобусы большой вместимости. Это позволит сократить интервал движения.
В понедельник, 1 июня, работу транспорта проверили зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий и заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров.
– Евгений Беленецкий также поручил руководству «УРТ» и управлению транспорта следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, – говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
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