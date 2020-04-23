В Рязани 65 медработников, работающих с COVID-19, поселили в отеле

Для 65 сотрудников областной клинической больницы им. Н. А. Семашко, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19, организовано отдельное проживание. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.
Гостиница «Форум» предоставила сотрудникам больницы 36 номеров и трёххразовое питание. Услуги отеля оплачивает правительство Рязанской области.
Автотранспорт для доставки сотрудников на рабочее место обеспечивает больница им. Н. А. Семашко.
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