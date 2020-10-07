В результате массовой аварии под Рязанью пострадали 4 человека, в том числе 5-летний ребенок

В среду, 7 октября, в Рязанском районе произошла массовая авария. В результате пострадали четыре человека, в том числе 5-летний ребенок, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Авария произошла примерно в 11:15 на 21-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин». На трассе столкнулись три машины. В автомобиле «Шкода» находились 38-летние водитель и пассажирка с маленьким 5-летним ребенком. В ДТП также участвовали 61-летний мужчина за рулем «Киа» и «Волга» под управлением 73-летнего пенсионера.

На фотографии видно, что левая сторона автомобиля «Киа» сильно повреждена. Водительская дверь буквально смята.

— В результате аварии пассажирка машины «Шкода» и маленький ребенок пострадали, им была оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.