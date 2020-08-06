В пятницу в Рязани отключат электричество на 8 улицах

В пятницу, 7 августа, в Рязани будут проводить работы по выправке опор на воздушной линии. В связи с этим на нескольких улицах города отключат электричество.

Без света придётся провести жителям улиц Осипенко, д. 12, д. 22, д. 24, д. 26, д. 30, д. 34, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 29, 1-й Новопавловский проезд, д. с 1 по 8, д. с 10 по 25, 2-й Новопавловский проезд, д. с 1 по 18, Шевченко, д. с 54 по 74 (четная сторона), д. 80, д. с 61 по 91 (нечетная сторона), 5-я Линия, д. 73, д. 75, 7-я Линия, д. 23, д. 25, д. 30, д. 32, д. 34, Новопавловская, д. с 10 по 16, д. 19, д. 21, д. 23, 9-я Линия, д. 18 корп. 2.

Отключение продлится с 9.30 до 15.00.