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В поселке Канищево в Рязани установили детскую площадку

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В поселке Канищево в Рязани установили детскую площадку на улице Советской. В пятницу, 2 октября, здесь побывала глава администрации Елена Сорокина.

На площадке уложено мягкое резиновое покрытие, установлено игровое оборудование, лавочки, урны, ограждение. Вокруг площадки посеяна трава. Тротуар выложен плиткой. Вдоль проезжей части активисты планируют посадить кустарники.

Как сообщает сайт администрации города, решается вопрос об установке на площадке дополнительного освещения и камер видеонаблюдения.

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