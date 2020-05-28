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В почтовое обращение вышла марка в честь 125-летия со дня рождения Сергея Есенина

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Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для Рязани.

Марка выпущена при содействии администраций связи-стран членов РСС (Регионального содружества связи) в серии «Деятели искусств». Блок марок состоит из 15 штук, номиналом по 54 рубля каждая, размер марки 30х40 мм.

«На почтовых марках изображаются люди, делами которых славится эта страна. Поэт Сергей Есенин – наш знаменитый земляк. Уверен, что почтовые марки с его изображением, благодаря Почте России, быстро разлетятся по всему миру», — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.

Марки с изображением С.А. Есенина поступили в продажу в Рязанские отделения Почты России по всему региону в количестве 7,5 тысяч почтовых блоков.

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