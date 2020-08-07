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В одном из рязанских дворов обустраивают площадку для выгула собак

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В Рязани продолжается реализация проектов поддержки местных инициатив. Чаще всего горожане просят обустроить детскую или спортивную площадку. Но жители дома 19/9 на ул. Советской Армии решили организовать на своей территории площадку для выгула и дрессировки собак. Сейчас здесь устанавливаются ограждение и лавочки, идет подготовка к монтажу элементов для дрессировки.

В пятницу, 7 августа, площадку посетила глава администрации Рязани Елена Сорокина. Она пообщалась с местными жителями, которые дали хорошую оценку качеству проводимых работ.

– Городу необходима развитая инфраструктура для собаководов и их домашних питомцев. Площадки для выгула и дрессировки обеспечивают безопасность и комфорт горожан, повышают культуру обращения с животными, – написала Елена Сорокина на своей странице в Фейсбук.

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