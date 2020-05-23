В лобовом ДТП в Рыбновском районе пострадали пять человек

В результате лобового ДТП в Рыбновском районе пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
По данным ГИБДД, авария случилась в пятницу, 22 мая, в 16 часов на автодороге Рыбное – Константиново. 33-летняя жительница Московской области, ехавшая за рулём автомобиля «БМВ Х6», отвлеклась, не справилась с управлением и врезалась во встречный автомобиль «Хонда» под управлением 47-летнего жителя Рязани.
В результате ДТП пострадали пять человек. Водителя «Хонды», его 12-летнего пассажира и женщину-водителя госпитализировали. 46-летнему пассажиру «Хонды» и 58-летней пассажирке БМВ помощь оказали на месте аварии.
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