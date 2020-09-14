В Касимовском районе планируют привить от гриппа 60% населения

В Касимове прошло очередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Темой обсуждения стала подготовка к сезонному подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ. В работе приняли участие представители учреждений здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, образования, и спорта культуры. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Как отметили участники совещания, в учреждениях всех сфер подготовительная работа уже ведётся. Приобретено необходимое количество рециркуляторов, препаратов для лечения и профилактики ОРВИ, дезинфицирующих средств.

В начале сентября в Касимове стартовала прививочная кампания против гриппа. В этом году планируется привить 60% жителей города и района. Для этого в медицинские учреждения города поступит около 28000 доз вакцины. Первая партия для вакцинации взрослого населения составила 7 420 доз. С 17 сентября стартует детская прививочная кампания, в ходе которой будут привиты более 7 000 детей.

Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском районе Татьяна Щербаненко обратила внимание, что прививка против гриппа обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа и ОРВИ, актуальных для предстоящего эпидсезона, а также снижает заболеваемость острыми респираторными инфекциями. На формирование иммунитета против гриппа уходит от 2 до 4 недель. Поэтому оптимальное время для вакцинации – сентябрь – октябрь. По статистике прошлого сезона привитые граждане практически не болели.