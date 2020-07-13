С 15 июля в Касимове откроется 36 дежурных групп в детских садах. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Посещать дежурные группы смогут 380 юных жителей города.

– В детских садах создан запас дезинфицирующих средств, во всех имеются рециркуляторы для обеззараживания воздуха, приобретены бесконтактные термометры, коллективы обеспечены средствами индивидуальной защиты. На данный момент завершаются необходимые подготовительные работы для приема дошкольников в образовательные учреждения, – говорится в сообщении.

Для посещения дежурной группы родителям необходимо предоставить в свой детский сад ряд документов – заявление и две справки: с места работы родителей, а также из медицинского учреждения о состоянии здоровья и об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе заболевшими или контактировавшими с больными коронавирусной инфекцией.