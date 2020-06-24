В городе Сасово Рязанской области прозвучал «Звон Победы»

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Сегодня, 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

К сожалению, из-за пандемии коронавируса, парады не смогли пройти во многих городах России. Рязань не стала исключением. Но, несмотря на карантин, праздничная атмосфера чувствовалась не только в областном центре, но и в районах.

В 12.00 Рязань присоединилась к всероссийской акции «Весть Победы». По улицам города проехали автомобили, стилизованные соответствующей атрибутикой из динамиков которых звучали патриотические песни.

Жители Сасова также присоединились к акции «Звон Победы». В 12.00. рядом с площадью пред МКЦ звучали гудки автомобилей в ознаменование Великой Победы, а затем автомобильная колонна отправилась к центральному входу в городской парк на улице Зыкиной, где состоится праздничный концерт. Об этом сообщила «Сасовская неделя».