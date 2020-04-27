В ДТП в Касимовском районе погиб водитель

В понедельник, 27 апреля, в Касимовском районе произошло трагической ДТП. Около 8 часов на 214-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» столкнулись автомобили «Шевроле Нива» и «Мерседес» с полуприцепом.
Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, 45-летний водитель «Шевроле Нива» не справился с управлением и столкнулся «Мерседесом».
Водитель легкового автомобиля скончался на месте.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
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