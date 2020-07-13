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Новости РязаниПроисшествия

В ДТП на рязанском участке трассы Р-22 погиб 66-летний велосипедист

7info

В результате ДТП на 209-м километре трассы Р-22 «Каспий» погиб велосипедист. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось в пятницу, 10 июля, в 08.30. 66-летний мужчина, ехавший на велосипеде, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с попутным автомобилем «Киа Церато» под управлением 29-летнего жителя Тамбовской области.

От полученных травм велосипедист скончался на месте. 

По факту ДТП проводится проверка. 

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