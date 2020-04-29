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В четверг в Рязани планируется дезинфекция улиц

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В четверг, 30 апреля, улицы Рязани будут обрабатывать против коронавирусной инфекции. Обработку будут проводить аэрозольным методом с использованием военной техники.

При благоприятной погоде дезинфекция пройдёт по улице Октябрьской – от путепровода «Приокский» до ул. Станкозаводская и по улице Интернациональной – от круга «Телезавод» до ул. Бирюзова.

Работы будут проводиться с 10.00 до 12.30. Горожан просят в указанное время не выходить из дома, закрыть двери и окна, а также убрать с улиц машины, припаркованные на проезжей части.

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