В четверг в Рязани планируется дезинфекция улиц

В четверг, 30 апреля, улицы Рязани будут обрабатывать против коронавирусной инфекции. Обработку будут проводить аэрозольным методом с использованием военной техники.
При благоприятной погоде дезинфекция пройдёт по улице Октябрьской – от путепровода «Приокский» до ул. Станкозаводская и по улице Интернациональной – от круга «Телезавод» до ул. Бирюзова.
Работы будут проводиться с 10.00 до 12.30. Горожан просят в указанное время не выходить из дома, закрыть двери и окна, а также убрать с улиц машины, припаркованные на проезжей части.
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