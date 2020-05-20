В больнице имени Семашко в Рязани ремонтируют один из корпусов

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В больнице им. Семашко идёт ремонт корпуса №5. Об этом сообщается в группе больницы в ВК.

Из-за пандемии коронавируса приём плановых больных в ОКБ им. Семашко приостановлен, и пока палаты пустуют без пациентов, в больнице решили провести в них косметический ремонт.

До майских праздников была завершена работа на 1 этаже корпуса №5. Сейчас приводят в порядок стены, потолки и пол в пульмонологическом отделении.

– Мы хотим, чтобы пребывание в нашей больнице было комфортным и приятным и делаем для этого все возможное, – отмечается в сообщении. – Дорогие пациенты, мы очень соскучились по Вам! Надеемся, что скоро эпидемиологическая ситуация в регионе наладится, мы сможем возобновить приём и вернуться к нормальной жизни.