Увеличилось число рязанцев, госпитализированных с коронавирусом

В Рязанской области выросло число пациентов, госпитализированных с коронавирусом. Это стало известно из сообщения оперативной группы регионального правительства.

На 18 часов понедельника, 21 сентября, в больницах Рязани находится 166 пациентов, в том числе – трое детей. Днём ранее лечение в стационаре проходили 158 человек, в том числе двое детей.

Состояние 13 госпитализированных оценивается медиками как тяжёлое. Семеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Состояние 33 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 120 пациентов – средней степени тяжести.

Остальные заразившиеся коронавирусом лечатся дома, так как переносят болезнь легче. Госпитализация им не требуется.