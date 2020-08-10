Три партии не зарегистрировали на выборы Рязанской областной Думы

На заседании облизбиркома утвердили окончательный список из 85 кандидатов и 10 партий, которые примут участие в выборах в Рязанскую областную Думу. Об этом сообщает телеканал ТКР.

Помимо традиционных «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России», КПРФ, положительные решения приняты по спискам: «Партии Пенсионеров», «За правду», «Коммунистов России», «Партии прямой демократии», «Партии Роста» и «Новые люди». Трём партиям – «Возрождение России», «Яблоко», «Партия малого бизнеса» – было отказано в регистрации.

В состав Рязанской областной думы войдут 40 депутатов, 20 из них изберут по партийным спискам, столько же по одномандатным округам.

В этом году голосование впервые пройдёт в трёхдневном формате: с 11 по 13 сентября. Избирательные участки начнут работу в 8 утра. Чтобы процесс голосования был комфортным и главное безопасным, закупят маски, дезсредства и одноразовые ручки.