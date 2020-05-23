Традиционный праздник песни имени певцов братьев Пироговых стартовал в онлайн-режиме

В субботу, 23 мая, стартовала трансляция XXVII традиционного праздника песни имени певцов братьев Пироговых.
Вас ждет поздравление руководителей Рыбновского района и Рязанской области, виртуальное выступление творческих коллективов Рязанской области, солистов г. Москвы: оперной певицы Большого театра, заслуженной артистки России Александры Дурсеневой, артиста, музыкального руководителя группы «Александров – Парк» Дмитрия Волкова, скрипача – виртуоза, вокалиста, автора и исполнителя собственных произведений Алексея Алексеева.
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