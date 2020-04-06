Старшеклассники помогут школьникам с домашним заданием

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Активисты Российского движения школьников запустили акцию «Задачка со звёздочкой». Проект призван помочь школьникам, у которых возникают трудности с дистанционным обучением.

Наставники, в роли которых выступят, старшеклассники, студенты, родители, ответят на вопросы ребят, помогут разобраться в заданиях школьной программы, подскажут, где искать информацию, расскажут о полезных сервисах.

Принять участие в проекте могут ученики 5-10 классов. Подробная информация о проекте в официальной группе РДШ Рязанской области.